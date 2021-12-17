Партия Джонсона на фоне скандала с вечеринкой потеряла место в парламенте, которое удерживала 189 лет

Консервативная партия потерпела неожиданное поражение на довыборах в парламент Великобритании на фоне скандала с вероятной вечеринкой в ​​офисе премьер-министра во время коронавирусных ограничений.

Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".

Довыборы в Палату общин состоялись в Северном Шропшире на западе Англии. Их выиграла кандидатка от Либеральных демократов Хелен Морган, опередившая соперника от консерваторов почти на 6 тысяч голосов.

Всего два года назад консерваторы одержали победу в этом избирательном округе, но теперь их поддержка упала на 34%. Поражение заметно еще и тем, что Консервативная партия побеждала здесь фактически непрерывно в течение 189 лет, кроме периода 1904-1906 годов.

Этот преимущественно сельский избирательный округ поддерживал Brexit и считался крепким бастионом консерваторов.

Выборы прошли только через два дня после того, как премьер Борис Джонсон пережил наибольший удар от своих однопартийцев, когда 100 депутатов-консерваторов проголосовали против предложений правительства ввести в Англии COVID-пропуска.

Он также столкнулся с призывами к отставке от оппозиции после скандала с рождественской вечеринкой, которая могла быть во время карантина в декабре прошлого года.

В прошлом году в центре скандала оказался топ-помощник Джонсона Доминик Каммингс, который, имея симптомы коронавирусной болезни, по семейным обстоятельствам совершил поездку через всю страну, что в то время было нарушением. Камингсу пришлось уйти с поста.

В июне министру здравоохранения Мэтту Хэнкоку пришлось подать в отставку из-за нарушения правил дистанции, потому что он за пределами частного жилья обнял и поцеловал помощницу, которая одновременно является его девушкой.

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