До Джонсона з’явилися питання через жарти його команди про корпоратив у розпал локдауну

У Британії посилилися питання до Бориса Джонсона після витоку у ЗМІ минулорічного відео, на якому співробітники його офісу, в розпал локдауну у грудні 2020 року, жартома вигадують виправдання про свій різдвяний корпоратив. Втім, чи була така вечірка, чи жарти стосуються вигаданої події - точно невідомо.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Associated Press.

За інформацією низки британських ЗМІ, різдвяний корпоратив відбувся 18 грудня. Тоді були заборонені майже всі зібрання у приміщеннях і жорсткі коронавірусні правила фактично забороняли святкування Різдва великим родинним колом, тисячі людей отримали штрафи за порушення.

У медіа потрапило відео, зняте 22 грудня 2020 року - із жартами співробітників офісу, які в рамках репетиції перед щоденним брифінгом розігрують пресконференцію з виправданнями щодо корпоративу, уявивши ситуацію, що про таку вечірку дізналися. "Виправдовується" за мікрофоном тодішня речниця Аллегра Страттон, а колеги вдають із себе журналістів, які ставлять запитання про корпоратив.

Речниця відповідає, що "пішла додому", далі колеги, сміючись, пропонують версію, що це була "ділова зустріч" з сирами і вином.

В офісі Джонсона після поширення відео заявили, що різдвяного корпоративу не було і співробітники "завжди дотримувалися правил у зв’язку з епідемією коронавірусу".

В опозиційній Лейбористській партії заявили, що прем’єр повинен прояснити ситуацію і вибачитися, і навіть жарти про таке вже є негідною поведінкою.

Борис Джонсон, надаючи пояснення у стінах парламенту, заявив, що розуміє і поділяє обурення щодо жартів і що його також розсердило відео, повідомляє BBC. "Я щиро вибачаюся за образу, яку це завдало по всій країні", - сказав прем’єр.

Джонсон сказав, що його багато разів запевняли, що ніякого різдвяного корпоративу не проводилося і правила не порушувалися. Він заявив, що попросив секретаря з’ясувати факти і якщо співробітники справді порушили правила, учасників підпільної вечірки чекає дисциплінарне покарання.

Чутки про нібито корпоратив персоналу офісу Джонсона додали до серії звинувачень у тому, що представники уряду ігнорують власні правила, тоді як багато людей через коронавірусні обмеження не мали можливості відвідати важкохворих рідних у лікарнях.

Минулого року в скандал потрапив топ-помічник Джонсона Домінік Каммінгс, який, маючи симптоми коронавірусної хвороби, через сімейні обставини здійснив поїздку через всю країну, що на той час було порушенням. Камінгсу довелося піти з посади.

У червні міністру охорони здоров’я Метту Хенкоку довелося подати у відставку через порушення правил дистанції, бо він за межами приватного помешкання обійняв і поцілував помічницю, яка водночас є його дівчиною.

Зараз у Британії знову піднялася дискусія про повернення деяких коронавірусних обмежень, щоб сповільнити поширення штаму "Омікрон".