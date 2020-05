У Британії здійнявся скандал щодо порушення карантину радником Джонсона

У Британії лунають заклики звільнити урядового радника Домініка Камінґса у зв'язку з тим, що він порушив правила карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У п’ятницю, 22 травня, декілька ЗМІ повідомили, що Камінґс наприкінці березня здійснив 250-кілометрову подорож з Лондона до Дарема разом зі своєю дружиною. При цьому, у нього були характерні для коронавірусу симптоми і вони обоє мали перебувати в самоізоляції. На той час поїздки були вже заборонені, окрім критично необхідних.

Повідомляється, що вони вирушили до близьких родичів з причин, пов’язаних з доглядом за дитиною.

Опозиційні депутати заявили, що Камінґс має піти у відставку, якщо буде встановлено, що він справді порушив карантин, оскільки це виглядає неповагою до законослухняних громадян.

У своїх перших коментарях ЗМІ Камінґс наполягає, що чинив "легально та за здоровим глуздом". "Це було правильним вчинком, це зовсім не про те, про що всі подумали", - заявив він.

Міністр закордонних справ Домінік Рааб та міністр фінансів Ріші Сунак стали на захист Камінґса.

"Просити про пояснення з приводу цього – логічно і справедливо. Але, як було сказано, двоє батьків з коронавірусом намагалися подбати про свою малолітню дитину. Той, хто збирається політизувати це питання, хай краще пильно подивиться на себе у дзеркало", - написав Домінік Рааб.

