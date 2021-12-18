Советник Байдена: Путин еще не принял решение о вторжении в Украину

Советник по безопасности президента США Джейк Салливан заявил, что по последним оценкам американского правительства российский президент Владимир Путин еще не принял решение о вторжении в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Текущая оценка правительства США состоит в том, что оно еще не приняло решения, поэтому с прошлой недели в этом отношении нет изменений", - сказал Салливан.

Но он добавил, что "анализ, который разведывательное сообщество изложило, чтобы показать, что российское правительство серьезно рассматривает такой сценарий и осуществляет оперативное планирование этого в виде учений, хорошо подтвержден".

Салливан также заявил, что американская сторона готова представить России собственные темы, вызывающие беспокойство, в ответ на российские требования "гарантий безопасности".

17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Подробнее о планах РФ читайте в статье Путин во всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины

Представительница Белого дома Джен Псаки в пятницу заявила, что Соединенные Штаты не начнут консультировать по безопасности в Европе без европейских союзников и партнеров.

По словам генсека Йенса Столтенберга, НАТО рассматривает возможность диалога с РФ по этому вопросу, но любой диалог должен включать обеспокоенность Альянса и позицию Украины.

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