У Польщі на солдата, який втік до Білорусі, чекав вирок суду за катування матері

Польський солдат Еміль Чешко, який втік до Білорусі і попросив там про притулок, мав проблеми із законом та був визнаний судом першої інстанції у Польщі винним у побитті та катуванні власної матері.

Про це пише польське видання Fakt, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, сусідка Чечка у коментарі виданню розповіла, як влітку до району, де жив хлопець, викликали поліцію, бо матір хлопця бігла з криком кварталом і просила про допомогу. Оскільки хлопець був військовим, з’явилася і військова поліція.

Під час судового розгляду з'ясувалося, що Еміль Чечко знущався над матір’ю з 2020 року. Він бив її, кричав на неї, змушував купувати сигарети та алкоголь, забороняв заходити в єдину кімнату квартири. Насильство посилилося в травні 2021 року.

"7 травня 2021 року він повторно вдарив потерпілу відкритою рукою в обличчя та потилицю, а потім обхопив її шию обома руками, також вдарив її стиснутим кулаком і головою в обличчя, і погрожував її вбити", - розповів виданню Ольгерд Домбровський-Жегальський, прессекретар Окружного суду Ольштина.

Окружний суд у місті Бартошице засудив Еміля Чечка до 6 місяців позбавлення волі та заборонив йому наближатися до матері на відстань менше ніж 50 метрів. Йому також заборонили контактувати з нею протягом року.

Чечко оскаржив вирок і наступне засідання призначено на 29 грудня 2021 року. Після попереднього рішення суду Чечко повернувся в армію і був відправлений на кордон.

Як повідомили у Міноборони Польщі, Чечко збирався покинути лави армії. Рішення суду другої інстанції, ймовірно, призвело б до підтвердження рішення першої інстанції, і він злякався цієї постанови.

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Зрештою Чечко дезертирував із польської армії та втік до Білорусі.

Раніше Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

У Білорусі Чечко дав інтерв’ю пропагандистським ЗМІ, заявивши, що польських солдатів напувають алкоголем і змушують у такому стані патрулювати кордон, де вони регулярно влаштовують страти мігрантів.

Польські військові спецслужби припускають, що Чешко міг певний час шпигувати на користь Мінська.