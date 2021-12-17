У Білорусі заявили, що польський військовий попросив Мінськ про притулок

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у Телеграмі Прикордонного комітету Білорусі.

Білоруські прикордонники зупинили військового Чечко Еміля 16 грудня близько 17.50 на ділянці прикордонної застави Тушемля.

Чоловік заявив, що є військовослужбовцем 11-го Мазурського артилерійського полку 16-ї Поморської механізованої дивізії імені короля Казимира, частини якої були перекинуті для забезпечення охорони ділянки кордону з Білоруссю в період дії надзвичайного стану на прикордонних територіях Польщі.

"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь" - йдеться у повідомленні Прикордонного комітету.

Інформацію про втечу польського військового неофіційно підтверджують джерела польських ЗМІ.

В оперативному командуванні збройних сил RMF 24 підтвердили, що солдат 11-го Мазурського артилерійського полку пропав безвісти під час служби в районі Наревки, Семянівки та Семянівського озера.

За даними ЗМІ, у військового були проблеми. Його начальство знало про це, але чекало, поки він сам покине службу. Йому залишалося служити кілька днів.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підтвердив пізніше, що зниклий солдат мав серйозні проблеми із законом і подав заяву на звільнення з армії.

"Він ні в якому разі не мав бути спрямований служити на кордоні. Я попросив з’ясувати, хто за це відповідає" - заявив Блащак.

Солдат зник зі свого посту вчора вдень, залишивши зброю. Пошуки тривали кілька годин у четвер. У Збройних силах Польщі стверджують, що його пошуки досі тривають.

Як зазначається, ситуацію вже активно використовує пропагандистський апарат Білорусі. Журналіст каналу Nexta Тадеуш Гічан повідомив, що білоруські ЗМІ вже роблять інтерв'ю з солдатом.