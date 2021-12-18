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У Польщі розслідують, чи не був солдат-втікач шпигуном чи інформатором Білорусі

Субота, 18 грудня 2021, 14:36

Польські військові спецслужби припускають, що солдат Еміль Чешко, який втік до Білорусі і попросив там притулок, міг певний час шпигувати на користь Мінська.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Onet з посиланням на джерела.

З кількох незалежних джерел, пов’язаних із військовими та військовими спецслужбами, портал дізнався, що найбільш імовірна версія, яка зараз розглядається, – це те, що рядовий Чечко деякий час був білоруським шпигуном або принаймні інформатором білоруського агента.

"Іншу сторону від початку операції на польсько-білоруському кордоні найбільше цікавить інформація про моральний стан дислокованої там польської армії. Вони хочуть знати, хто має сімейні проблеми, проблеми з наркотиками чи фінансові проблеми. Ці знання згодом можуть бути використані білоруськими службами для вербування польських солдатів" - сказав один зі співрозмовників.

"Коли рядовий Чечко опинився перед перспективою виключення з армії за водіння в нетверезому стані, він став би непотрібним для білоруських служб. Тому, можливо, під впливом шантажу його переконали перейти на білоруську сторону, яка вирішила використати цю подію в пропагандистських цілях", – додав він, посилаючись на інформацію про затримання Чечка правоохоронцями за керування автомобілем у нетверезому стані.

Також повідомляється, що сестра солдата-втікача мала зв'язок з громадянином Білорусі, а в нього самого були там знайомі.

Як повідомлялося, Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило дезертирство свого військового до Білорусі.

Раніше Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь" - йдеться у повідомленні Прикордонного комітету.

Повідомлялося, що білоруські ЗМІ вже взяли у нього інтерв’ю.

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Польща Білорусь
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