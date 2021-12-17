У польській армії підтвердили втечу свого солдата в Білорусь

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило дезертирство свого військового до Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Невідомо, що саме сталося, в який момент солдат вирішив зробити те, що зробив учора вдень. Під приводом відходу з поста він перетнув кордон з Білоруссю. Там ми поки не знаємо, чи мав якісь контакти з іншого боку, бо досі ніщо не вказувало на це", – сказав на пресконференції генерал Томаш Піотровський.

Генерал Піотровський також підтвердив дані, згідно з якими солдат раніше створював проблеми.

"Начальство простягало руку цьому бійцю, створюючи умови для його розвитку, нарощування знань, належного становища в суспільстві, і в переважній більшості часу допомагало цьому молодому чоловікові", - сказав Піотровський.

Польські ЗМІ, зокрема, повідомляли, що молодика затримували за керування автомобілем у нетверезому стані.

Питання дезертирства вже розглядається, серед іншого, військовими службами. У другій половині дня Міністерство національної оборони повідомило про звільнення з посад начальства солдата-втікача.

Раніше Прикордонний комітет Білорусі заявив, що на кордоні з Польщею був затриманий польський військовий, який втік зі служби і нібито хоче отримати притулок у Білорусі.

"У зв'язку з незгодою з політикою Польщі щодо міграційної кризи та практикою негуманного поводження з біженцями військовослужбовець попросив політичного притулку в Республіці Білорусь" - йдеться у повідомленні Прикордонного комітету.

Повідомлялося, що білоруські ЗМІ вже взяли у нього інтерв’ю.