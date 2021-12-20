В Польше солдата, бежавшего в Беларусь, ждал приговор суда за пытки матери

Польский солдат Эмиль Чешко, бежавший в Беларусь и попросивший там об убежище, имел проблемы с законом и был признан судом первой инстанции в Польше виновным в избиении и пытках своей матери.

Об этом пишет польское издание Fakt, сообщает "Европейская правда".

В частности, соседка Чечка в комментарии изданию рассказала, как летом в район, где жил парень, вызвали полицию, потому что мать парня бежала с криком по кварталу и просила о помощи. Поскольку юноша был военным, появилась и военная полиция.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что Эмиль Чечко издевался над матерью с 2020 года. Он избивал ее, кричал на нее, заставлял покупать сигареты и алкоголь, запрещал заходить в единую комнату квартиры. Насилие усилилось в мае 2021 года.

"7 мая 2021 года он повторно ударил пострадавшую открытой рукой в ​​лицо и затылок, а затем обхватил ее шею обеими руками, также ударил ее сжатым кулаком и головой в лицо, и угрожал ее убить", - рассказал изданию Ольгерд Домбровский-Жегальский, пресс-секретарь Окружного суда Ольштына.

Окружной суд в городе Бартошице приговорил Эмиля Чечка к 6 месяцам лишения свободы и запретил ему приближаться к матери на расстояние менее 50 метров. Ему также запретили контактировать с ней в течение года.

Чечко обжаловал приговор, и следующее заседание назначено на 29 декабря 2021 года. После предварительного решения суда Чечко вернулся в армию и был отправлен на границу.

Как сообщили в Минобороны Польши, Чечко собирался покинуть ряд армии. Решение суда второй инстанции, вероятно, привело бы к подтверждению решения первой инстанции, и он испугался этого постановления.

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В конце концов, Чечко дезертировал из польской армии и бежал в Беларусь.

Ранее Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

В Беларуси Чечко дал интервью пропагандистским СМИ, заявив, что польских солдат поят алкоголем и заставляют в таком состоянии патрулировать границу, где они регулярно устраивают казни мигрантов.

Польские военные спецслужбы предполагают, что Чешко мог некоторое время шпионить в пользу Минска.