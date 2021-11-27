Таблетки від коронавірусу не такі ефективні, як заявлялося - виробник

Нові таблетки від коронавірусу "Молнупіравір" виробництва американської фармацевтичної компанії Merck & Co значно менш ефективні, ніж заявлялося раніше.

Про це оголосив сам виробник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Виробник заявив, що таблетки показали скорочення на 30% госпіталізацій та смертей, ґрунтуючись на даних, отриманих від 1433 пацієнтів. У жовтні дані показали приблизно 50% ефективності, ґрунтуючись на даних від 775 пацієнтів.

Нижча ефективність препарату Merck може мати велике значення з точки зору того, чи країни продовжуватимуть купувати таблетки.

Merck опублікувала дані до того, як Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США опублікувало у п'ятницю набір документів, призначених для інформування групи зовнішніх експертів, які зберуться у вівторок, щоб обговорити, чи рекомендувати дозвіл таблетку.

Тим часом проміжні дані, отримані від 1200 учасників дослідження експериментальної таблетки "Паксловид" компанії Pfizer, показали зниження на 89% випадків госпіталізації та смертей.

Такі таблетки, як "Молнупіравір" та "Паксловід", можуть бути перспективною новою зброєю у боротьбі з пандемією, оскільки їх можна приймати на ранніх етапах лікування в домашніх умовах, щоб запобігти госпіталізації та смерті від COVID-19. Вони також можуть стати важливим інструментом у країнах та регіонах з обмеженим доступом до вакцин або низьким рівнем вакцинації.

Нагадаємо, минулого тижня Агентство ЄС з лікарських засобів надало екстрений дозвіл на препарат "Молнупіравір".