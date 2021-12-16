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Регулятор ЄС схвалив таблетки від коронавірусу від Pfizer

Четвер, 16 грудня 2021, 17:49

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило екстрене використання в Європейському союзі протиковідної таблетки від Pfizer, яка ще не отримала повноцінного дозволу на застосування в ЄС.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у повідомленні EMA.

"Комітет EMA з лікарських засобів видав рекомендації щодо використання Paxlovid (PF-07321332 і ритонавір) для лікування COVID-19. Ліки, які ще не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню та мають підвищений ризик прогресування до тяжкого захворювання" - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, EMA оприлюднило цю рекомендацію, щоб підтримати національні органи влади, які можуть прийняти рішення про можливе раннє використання препарату до отримання дозволу на маркетинг, наприклад, в умовах невідкладного використання, у світлі зростання рівня зараження та смертності від COVID-19 у всьому ЄС.

Paxlovid слід вводити якомога швидше після встановлення діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів. Дві діючі речовини препарату, PF-07321332 і ритонавір, які випускаються у вигляді окремих таблеток, слід приймати разом двічі на день протягом 5 днів.

За словами виробника, препарат знижує ймовірність госпіталізації або смерті на 89% у пацієнтів з високим ризиком після коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, у листопаді EMA надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.

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Коронавірус
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