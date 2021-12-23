Франция отменила заказ на таблетки от коронавируса

Франция отменила свой заказ на препарат для лечения коронавируса от компании Merck & Co из-за неутешительных данных испытаний и надеется получить препарат Pfizer до конца января.

Об этом сказал Оливье Веран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Последние исследования не были хорошими", – сказал Веран.

Франция предварительно заказала 50 000 доз препарата молнупиравир, разработанного Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Отмена не приведет к расходам, сказал Веран.

Франция стала первой страной, публично заявившей, что отменила заказ на препарат Merck после того, как в конце ноября компания обнародовала данные, свидетельствующие о том, что ее препарат был заметно менее эффективным, чем считалось ранее

Пресс-секретарь Merck заявил, что планируемая закупка не состоялась после того, как французский орган здравоохранения отказался разрешить таблетки в начале этого месяца.

Напомним, Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило экстренное использование в ЕС противоковидной таблетки от Pfizer, которая еще не получила полноценного разрешения на применение в ЕС.

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