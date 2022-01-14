Лавров: Росія не чекатиме вічно на відповідь Заходу

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва очікує на письмову реакцію Заходу на свої безпекові ультиматуми, наголосивши, що чекати вічно РФ не буде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лавров заявив у п’ятницю на щорічній пресконференції, його слова наводить російське агентство "РИА Новости".

"Ми очікуємо на письмову реакцію, у нас є підстави вважати, що наші партнери усвідомили необхідність зробити це швидко, конкретно, на папері, і усвідомили, що ми не чекатимемо нескінченно, а плани замотати цей процес, звичайно ж, існують", - сказав Лавров.

За його словами, "всі розуміють, що перспективи досягнення згоди залежать від США. І що б нам не говорили про необхідність консультуватися із союзниками... це все відмовки та спроби затягнути процес".

"Ми хочемо бачити позиції на папері, постатейно, щодо кожного нашого пункту в обох документах хочемо отримати реакцію", - додав він.

За словами Лаврова, якщо Захід відкине пропозиції РФ щодо гарантій безпеки, Москва оцінить ситуацію.

"Якщо це станеться, ми, звичайно, оцінимо ситуацію, доповімо президенту... Ухвалимо рішення з урахуванням усіх факторів, насамперед на користь надійного забезпечення нашої безпеки", - заявив Лавров.

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом.

Детальніше про це – у відео на нашому Youtube-каналі, а також у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка У НАТО сказали "ні": чим завершилися та які наслідки матимуть переговори Альянсу з РФ.

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