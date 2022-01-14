Радник Байдена з нацбезпеки прокоментував підсумки перемовин Росії і Заходу

Радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван зазначив, що перемовини між Росією та Заходом протягом цього тижня були "відвертими й прямими" та корисними, і тепер США будуть розмірковувати та консультуватися з союзниками і партнерами щодо подальших дій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

Він зазначив, що орієнтовних дат наступних зустрічей з російською стороною ще немає, але США готові до них. "Ми готові шукати прогресу за столом переговорів… і ми готові вживати необхідних кроків задля захисту наших союзників, підтримки наших партнерів і жорсткої реакції на будь-яку агресію, що може статися", - сказав Джейк Салліван.

Салліван зазначив, що Білий дім має інформацію від розвідки, яка свідчить, що Росія провадить кампанію дезінформації, спрямовану на те, щоб сфабрикувати привід для вторгнення в Україну, та що цією інформацією будуть ділитися.

Джейк Салліван відмовився давати оцінки щодо ймовірності російського вторгнення в Україну, але зазначив, що це точно той випадок, коли загроза значна. Він додав, що розвідка США не давала оцінок, що РФ вже однозначно прийняла рішення про воєнний сценарій.

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