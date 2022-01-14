США кваплять ЄС з підготовною нових санкцій проти Росії - Bloomberg

США чинять тиск на європейських союзників, щоб вони домовилися про можливі санкції проти Росії, побоюючись повільного прогресу європейців на тлі потенційного вторгнення РФ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Bloomberg з посиланням на джерела.

Те, що США наполягають на санкціях, підкреслює зростаюче нетерпіння в адміністрації Байдена з приводу позиції Європи, пише видання. Американські посадовці незадоволені тим, що європейські країни не домовилися про конкретні санкції, які вони запровадять, якщо Росія вторгнеться в Україну.

США також стурбовані тим, що європейські лідери погано підготовлені до дій у відповідь, якщо Путін вживе заходи, які не відповідають повномасштабному вторгненню, наприклад, вдасться до кібератак або посилення кампаній з дезінформації.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван у четвер визнав, що США та Європа можуть не дійти повної згоди щодо того, які санкції мають набути чинності, якщо Путін нападе на Україну.

Водночас він висловив упевненість, що обидві сторони згодні з тим, що напад матиме "серйозні економічні наслідки" для Москви.

"Чи означає це, що США і Європа матимуть такий самий список до найдрібніших деталей? Ні", - сказав Салліван журналістам у Білому домі.

"Чи означає це, що я зможу стати перед вами і сказати, що Сполучені Штати та Європа одностайно перейшли до застосування жорстких економічних заходів? Я впевнений, що мені це вдасться", - зазначив він.

Будь-яка загальноєвропейська відповідь має бути одностайно схвалена всіма 27 державами-членами.

За словами одного джерела, є сподівання, що санкційний пакет може бути фіналізований, коли міністри закордонних справ ЄС зустрінуться 24 січня.

Читайте також про те, що має робити Євросоюз для підтримки свого безпекового порядку, у статті високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля Як ЄС має відповісти на російську загрозу: стаття очільника європейської дипломатії.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди