Лавров: Россия не будет вечно ждать ответа Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва ожидает письменной реакции Запада на свои ультиматумы по безопасности, подчеркнув, что ждать вечно РФ не будет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Лавров заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции, его слова приводит российское агентство "РИА Новости".

"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры осознали необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и осознали, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", - сказал Лавров.

По его словам, "все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс".

"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.

По словам Лаврова, если Запад отвергнет предложения РФ по гарантиям безопасности, Москва оценит ситуацию.

"Если это произойдет, мы, конечно, оценим ситуацию, доложим президенту... Примем решение с учетом всех факторов, в первую очередь, в пользу надежного обеспечения нашей безопасности", - заявил Лавров.

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения из США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Более подробно об этом – в видео на нашем Youtube-канале, а также в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды