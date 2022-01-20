Чехія готова допомогти Україні зброєю та обладнанням - глава Міноборони

Новий чеський уряд хоче допомогти Україні на тлі можливої ескалації з боку Росії і має намір відправити або продати військове обладнання Києву.

Про це заявила міністр оборона Яна Чернохова в інтерв’ю Hospodarskr noviny, пише "Європейська правда".

За словами міністра, постачання зброї чи боєприпасів слід узгодити з країнами Вишеградської четвірки, або з Німеччиною, Австрією чи країнами Балтії.

"Чехія історично, політично і союзницькі на боці України. Якщо Україні буде потрібно, ми спробуємо допомогти", - сказала міністр, додавши, що Україна має повідомити, що саме їй треба.

Міністр зазначила, що в урядовій коаліції, яка складається з п’яти партій, є консенсус. "Я не можу говорити від імені інших міністрів, але я багато консультуюся з міністром закордонних справ Яном Ліпавським, і наші погляди на допомогу Україні збігаються", - сказала вона.

Зараз міністр оборони веде переговори з головнокомандувачем чеської армії Алешем Опатою про можливі потреби України. Крім того, очікується, що найближчим часом до Праги прибуде голова ЗСУ Валерій Залужний.

У той же час чеська армія наприкінці лютого або на початку березня відправить шістьох військовослужбовців свого спецназу в Україну для проведення спільних навчань "Срібна шабля 2022". Навчання відбуваються за планом НАТО щодо розвитку Збройних Сил України.

Нагадаємо, Британія розпочала постачання Україні протитанкової зброї, щоб допомогти їй захиститися від потенційного вторгнення Росії.

Йдеться про легку протитанкову зброю наступного покоління (NLAW), яка може знищити танк на відстані 800 метрів і пробити броню товщиною понад 500 мм.

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