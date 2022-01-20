Чехия готова помочь Украине оружием и оборудованием – глава Минобороны

Новое чешское правительство хочет помочь Украине на фоне возможной эскалации со стороны России и намерено отправить или продать военное оборудование Киеву.

Об этом заявила министр обороны Яна Чернохова в интервью Hospodarske noviny, пишет "Европейская правда".

По словам министра, поставки оружия или боеприпасов следует согласовать со странами Вышеградской четверки или с Германией, Австрией или странами Балтии.

"Чехия исторически, политически и союзнически - на стороне Украины. Если Украине потребуется, мы постараемся помочь", - сказала министр, добавив, что Украина должна сообщить, что именно ей нужно.

Министр отметила, что у правительственной коалиции, состоящей из пяти партий, есть консенсус. "Я не могу говорить от имени других министров, но я много консультируюсь с министром иностранных дел Яном Липавским, и наши взгляды на помощь Украине совпадают", - сказала она.

Сейчас министр обороны ведет переговоры с главнокомандующим чешской армии Алешем Опатой о возможных нуждах Украины. Кроме того, ожидается, что в ближайшее время в Прагу прибудет глава ВСУ Валерий Залужный.

В то же время чешская армия в конце февраля или начале марта отправит шестерых военнослужащих своего спецназа в Украину для проведения совместных учений "Серебряная сабля 2022". Учения проходят по плану НАТО по развитию Вооруженных сил Украины.

Напомним, Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

Речь идет о легком противотанковом оружии следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.

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