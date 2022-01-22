Германия не разрешила Эстонии передать немецкое оружие в Украину

Германия не разрешила Эстонии передать Украине оружие немецкого производства для защиты от потенциального российского вторжения.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает "Европейская правда".

В отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников, правительство Германии отказалось экспортировать летальное оружие непосредственно в Украину.

В случае Эстонии Берлин также отказывается разрешить третьей стране отправить артиллерию в Украину, поскольку оружие происходит из Германии, по словам эстонских и немецких официальных лиц.

Немецкие чиновники заявили, что тупик является результатом длительной политики по экспорту оружия в напряженные регионы.

"Принцип, регулирующий экспорт вооружений, всегда одинаков – поступает ли оно непосредственно из Германии или из третьих стран – и на этом этапе не было выдано ни одного разрешения", - заявил спикер немецкого правительства.

Представитель правительства Эстонии сказал, что его правительство все еще пытается убедить Германию изменить свое мнение.

"Надеюсь, мы получим одобрение от Германии. Эстония продемонстрировала, что мы хотим помочь Украине в практической мере всеми возможностями", – сказал советник министра обороны Эстонии Кристо Энн Вага.

Эстонские власти намерены отправить в Украину десятки противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и 122-миллиметровых гаубиц. Гаубицы были выпущены еще при Немецкой Демократической Республике, а в 1990-е годы власти объединенной Германии продали их Финляндии.

Напомним, в ответ на агрессивные действия России Латвия, Литва и Эстония решили предоставить Украине противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые ракеты Javelin.

Кроме того, Чехия планирует предоставить Украине боеприпасы калибра 152 мм для тяжелой артиллерии.

Британия начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России.

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