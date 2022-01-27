Глава Минобороны Германии: мы не забыли, что Россия – агрессор

Правительство Германии поддерживает Украину на фоне эскалации со стороны России и не забывает о том, кто на самом деле является агрессором.

Об этом заявила глава Минобороны Германии Кристин Ламбрехт на пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом в Берлине, пишет "Европейская правда".

"Германия и Британия поддерживают Украину разными путями, мы имеем общую позицию относительно незаконной аннексии Крыма Россией. Наращивание Россией войск на границе с Украиной нарушает правило мирного сосуществования. Мы не забыли, что Россия является агрессором. Москва не имеет права вето на решение ее соседей, и это остается одним из основных принципов европейской безопасности", – сказала Ламбрехт.

Она также отметила, что Германия планирует и дальше оказывать помощь Украине вроде 5000 защитных шлемов, которые Берлин планирует передать.

"Мы на стороне Украины. Мы профинансировали полевой госпиталь на сумму свыше 5 млн евро, мы одни из первых, когда речь идет о поддержке развития и сотрудничестве, мы предоставили 1,7 млрд (с 2014 года, - ред.), в частности, на энергетические проекты и проекты водоснабжения", – сказала министр.

Уоллес в свою очередь сказал, что не очень надеется на сдвиги в дипломатических переговорах Запада с Кремлем и "не оптимистичен" относительно того, удастся ли удержать Путина от новой агрессии против Украины.

Напомним, НАТО в среду параллельно с США передало российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. В документе изложены три сферы, где НАТО видит простор для прогресса в отношениях с РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду также раскрыл детали ответа Вашингтона на требования России относительно так называемых "гарантий безопасности". Москва подтвердила, что получила ответ.

О ситуации на границе и возможных сценариях действий РФ читайте в статье "Украинской правды" Каковы перспективы большой войны в Украине?

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