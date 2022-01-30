Британия готова направить больше своих военных в Восточную Европу

В Британии рассматривают вариант удвоить свой контингент в странах Восточной Европы для противовеса РФ в связи с продолжающимся напряжением вокруг Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что такое усиление контингента стало бы "четким сигналом" для Кремля.

В ближайшее время планируется встреча министров иностранных дел и обороны Британии с российскими коллегами в попытке снизить уровень напряжения.

Также на днях ожидается разговор Джонсона с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, как сообщалось, Джонсон на следующей неделе совершит визит в страны Восточной Европы "в попытке избежать кровопролития".

Борис Джонсон подчеркнул, что Британия не будет терпеть дестабилизационную деятельность России и будет поддерживать своих союзников в НАТО.

"Если президент Путин изберет путь кровопролития и разрушения, это станет трагедией для Европы. Украина должна иметь возможность свободно определять свое будущее", – заявил премьер.

Как дополняет The Guardian, речь идет о перебрасывании наземных, морских и воздушных сил для усиления британского контингента на северных и восточных флангах НАТО.

Британские чиновники на этой неделе отправятся в Брюссель, чтобы финализировать детали.

Напомним, на прошлой неделе Британия передала Украине 2000 единиц легкого противотанкового оружия.