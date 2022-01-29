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Прем’єр Британії подзвонить Путіну і відвідає Східну Європу у спробі "уникнути кровопролиття"

Субота, 29 січня 2022, 11:22

Прем’єр Британії Борис Джонсон збирається посилить свою присутність у російсько-українській кризі, провівши телефонну розмову з президентом Росії Владіміром Путіним і відвідавши регіон найближчими днями.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Прем'єр-міністр "посилить стримування, щоб уникнути кровопролиття" між двома державами, і сповнений рішучості "прискорити дипломатичні зусилля" під час поїздки, заявила речниця прем’єра.

Вона не уточнила, коли і куди саме відбудеться візит.

"Він підтвердить необхідність відступу Росії і дипломатичної взаємодії, коли буде говорити з президентом Путіним цього тижня", - додала речниця.

Минулого тижня Джонсон попросив керівників оборонних та без пекових відомств розглянути подальші оборонні військові варіанти в Європі.

У ці вихідні він розгляне низку варіантів послаблення російської агресії в регіоні, включаючи подальше розгортання та посилення оборони НАТО.

Очікується, що в понеділок міністерство закордонних справ оголосить парламенту про посилення режиму санкцій, що дозволить Британії націлюватись на російські стратегічні і фінансові інтереси.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Британії Ліз Трасс наступного тижня відвідає Україну.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росія має план блискавичної війни на території України.

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Велика Британія Росія Путін

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