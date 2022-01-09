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У МЗС розповіли про застряглих у Казахстані українців, найбільше їх в Алмати - 116

Неділя, 9 січня 2022, 14:23

У МЗС України надали оновлену інформації стосовно ситуації з українцями, які через скасовані авіарейси не можуть залишити Казахстан. 

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка "Європейській правді".

Зараз найбільша кількість таких українців в Алмати - 116. Міжнародний аеропорт Алмати призупинив обслуговування цивільних літаків, оскільки використовується для військово-транспортної авіації держав-членів ОДКБ. 

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"Усі застряглі громадяни забезпечені тимчасовим житлом та продуктами харчування. Загроз їхньому життю чи безпеці немає. Посольство підтримує із усіма пасажирами постійний зв‘язок та інформуватиме їх про подальші кроки", - розповів Ніколенко.

За попередньою інформацією, 9 січня планується відновлення регулярних авіарейсів за маршрутом Нур-Сулатан - Київ. 

За словами Ніколенка, МЗС України взаємодіє із урядами іноземних держав, громадяни яких також не можуть залишити територію Казахстану. 

"Враховуючи триваючу силову операцію та складну безпекову ситуацію, зокрема в Алмати та Алматинській області, нині найбезпечнішим варіантом для українців є залишатися в місцях їхнього тимчасового проживання", - наголосив речник.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив дипломатам пропрацювати альтернативні шляхи виїзду українських громадян із Казахстану у разі істотних затримок відновлення регулярного авіасполучення. До цієї роботи долучилися усі українські посольства в регіоні. 

Головною передумовою будь-яких подальших заходів є стабілізація безпекової ситуації.

За інформацією МЗС України, загиблих, постраждалих або затриманих українців під час масових заходів в Казахстані немає. 

Нагадаємо, перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

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Казахстан МЗС

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