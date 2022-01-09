Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Казахстані заявили, що війська проросійської ОДКБ охороняють стратегічні об’єкти

Неділя, 9 січня 2022, 11:58

Військам держав Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), які прибули до Казахстану за запитом чинної влади країни, передали під охорону низку стратегічних об'єктів. 

Про це президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву доповіли в неділю на засіданні оперативного штабу, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на офіційному сайті президента Казахстану.

"Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів. Силовими структурами продовжується "зачистка" населених пунктів", - повідомляється на сайті президента Казахстану.

Євросоюз: зовнішня військова підтримка має поважати суверенітет Казахстану

На засіданні відзначили, що у всіх регіонах країни "ситуація стабілізована, встановлено контроль над оперативною обстановкою, правоохоронними органами звільнено всі раніше захоплені адміністративні будівлі, відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення".

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів. 

Влада Казахстану заявляє, що протестувальники є терористами, і серед них нібито значна частина іноземців.

У російському Міноборони заявили, що російські військові розпочали охорону аеродромів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших життєво важливих об'єктів.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Також на цю тему можна також подивитися й нове відео на ЄвроПравді.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Казахстан Росія

Статті

Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

Ці події майже напевно зроблять владу Казахстану більш проросійською чи навіть контрольованою Москвою. Але й це не все...
9 січня 2022 — Михайло Самусь, Сергій Сидоренко

Допомога силою: які наслідки матиме введення військ РФ до Казахстану

Чому протести у Казахстані відбулися саме зараз, хто ними керував та які наслідки вони матимуть, у тому числі для України?
7 січня 2022 — Юрій Пойта, для Європейської правди

Почути опозицію: які наслідки для влади Польщі матиме скандал із нелегальним стеженням

Чи дійсно польська влада стежила за опозицією, використовуючи шпигунське обладнання? І які наслідки матиме підтвердження цих звинувачень?
6 січня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди