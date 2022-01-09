У Казахстані заявили, що війська проросійської ОДКБ охороняють стратегічні об’єкти

Військам держав Організації договору колективної безпеки (ОДКБ), які прибули до Казахстану за запитом чинної влади країни, передали під охорону низку стратегічних об'єктів.

Про це президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву доповіли в неділю на засіданні оперативного штабу, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення на офіційному сайті президента Казахстану.

"Виставлено блокпости, об'єднаному миротворчому контингенту держав-учасниць ОДКБ під охорону передано низку стратегічних об'єктів. Силовими структурами продовжується "зачистка" населених пунктів", - повідомляється на сайті президента Казахстану.

На засіданні відзначили, що у всіх регіонах країни "ситуація стабілізована, встановлено контроль над оперативною обстановкою, правоохоронними органами звільнено всі раніше захоплені адміністративні будівлі, відновлюється робота комунальних об'єктів та систем життєзабезпечення".

Перші підрозділи іноземних військ в рамках ОДКБ, серед яких найбільше російських військових, прибули до Казахстану 6 січня. Вони були відправлені на прохання президента Казахстану після спалаху масштабних протестів.

Влада Казахстану заявляє, що протестувальники є терористами, і серед них нібито значна частина іноземців.

У російському Міноборони заявили, що російські військові розпочали охорону аеродромів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших життєво важливих об'єктів.

Детальніше про події в Казахстані можна почитати у статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан

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