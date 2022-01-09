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В МИД рассказали о застрявших в Казахстане украинцах, больше всего их в Алматы - 116

Воскресенье, 9 января 2022, 14:23

В МИД Украины предоставили обновленную информацию о ситуации с украинцами, которые из-за отмененных авиарейсов не могут покинуть Казахстан.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко "Европейской правде".

Сейчас наибольшее количество таких украинцев в Алматы – 116. Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

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"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угрозов их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - рассказал Николенко.

По предварительной информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Сулатан – Киев.

По словам Николенко, МИД Украины взаимодействует с правительствами иностранных государств, граждане которых также не могут покинуть территорию Казахстана.

"Учитывая продолжающуюся силовую операцию и сложную ситуацию с безопасностью, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания", - подчеркнул спикер.

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил дипломатам проработать альтернативные пути выезда украинских граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения. К этой работе присоединились все украинские посольства в регионе.

Главной предпосылкой любых дальнейших мер является стабилизация ситуации безопасности.

По информации МИД Украины, погибших, пострадавших или задержанных украинцев во время массовых мероприятий в Казахстане нет.

Первые подразделения иностранных войск в рамках ОДКБ, среди которых больше всего российских военных, прибыли в Казахстан 6 января. Они были отправлены по просьбе президента Казахстана после вспышки масштабных протестов.

Детальнее о ситуации в Казахстане читайте в статье - Не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь ввод войск РФ в Казахстан

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