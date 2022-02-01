США отримали відповідь Росії на свої пропозиції щодо "безпекових гарантій"

Росія дала письмову відповідь Сполученим Штатам на передану минулого тижня американцями відповідь на безпекові вимоги Москви, які включали зобов’язання неприйому України в НАТО.

Про це повідомили американські ЗМІ, серед яких The Washington Post та CNN, пише "Європейська правда".

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що "було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь".

"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну", - сказав представник Держдепу.

Відповідь з Москви надійшла перед запланованою у вівторок телефонною розмовою між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди