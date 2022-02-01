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США отримали відповідь Росії на свої пропозиції щодо "безпекових гарантій"

Вівторок, 1 лютого 2022, 08:18

Росія дала письмову відповідь Сполученим Штатам на передану минулого тижня американцями відповідь на безпекові вимоги Москви, які включали зобов’язання неприйому України в НАТО.

Про це повідомили американські ЗМІ, серед яких The Washington Post та CNN, пише "Європейська правда".

Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що "було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь".

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"Ми, як і раніше, повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжимо тісні консультації з нашими союзниками та партнерами, включаючи Україну", - сказав представник Держдепу.

Відповідь з Москви надійшла перед запланованою у вівторок телефонною розмовою між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи. 

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НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль. 

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

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