Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

США получили ответ России на свои предложения по "безопасным гарантиям"

Вторник, 1 февраля 2022, 08:18

Россия дала письменный ответ Соединенным Штатам на переданный на прошлой неделе американцами ответ на требования Москвы, которые включали обязательства неприема Украины в НАТО.

Об этом сообщили американские СМИ, среди которых The Washington Post и CNN, пишет "Европейская правда".

Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США заявило, что "было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".

В НАТО ответили на обвинения в нагнетании паники из-за вторжения РФ

"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - сказал представитель Госдепа.

Ответ из Москвы поступил перед запланированным во вторник телефонным разговором между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.

НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
США Россия

Статьи

Из Рима не убежишь: как лидера Италии уговорили идти на второй срок и что это значит для Украины

Результат президентских выборов в Италии стал вполне позитивным для Украины. И это – на фоне риска победы откровенно пропутинских кандидатов.
1 февраля 2022 — Ярина Груша-Поссамай, для Европейской правды

Трюдо передумал: почему Канада до сих пор не предоставила Украине летальное вооружение

Канада пообещала предоставить Украине летальное вооружение, но быстро передумала. Что стало причиной такого разворота? И является ли этот вопрос окончательно закрытым?
31 января 2022 — Дмитрий Шеренговский

Предложение от Эрдогана: чего ждать Украине в отношениях с Турцией

Стоит ли Киеву принимать предложение Турции заменить Минск в диалоге с Кремлем? И нет ли тут подводных камней? (укр.)
31 января 2022 — Юрий Панченко, Европейская правда