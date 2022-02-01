США получили ответ России на свои предложения по "безопасным гарантиям"
Россия дала письменный ответ Соединенным Штатам на переданный на прошлой неделе американцами ответ на требования Москвы, которые включали обязательства неприема Украины в НАТО.
Об этом сообщили американские СМИ, среди которых The Washington Post и CNN, пишет "Европейская правда".
Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США заявило, что "было бы непродуктивно вести публичные переговоры, поэтому мы оставим на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ".
"Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину", - сказал представитель Госдепа.
Ответ из Москвы поступил перед запланированным во вторник телефонным разговором между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
США 26 января предоставили письменный ответ, в котором исключили переговоры по нерасширению и подчеркнули право государств избирать их собственные договоренности и союзы.
НАТО параллельно с США также передал российской стороне свои письменные предложения по безопасности в ответ на требование Кремля. НАТО отказался обязаться не принимать Украину в Альянс, как этого хотел Кремль.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ответе США на требования Кремля о гарантиях безопасности нет позитивной реакции на главный вопрос.
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