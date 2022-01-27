Лавров не знайшов у відповідях США і НАТО "позитивну реакцію" на ультиматум про нерозширення

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що у відповіді США на вимоги Кремля щодо гарантій безпеки немає позитивної реакції на головне питання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

"Щодо змісту документа, то там є реакція, яка дозволяє розраховувати на початок серйозної розмови, але з другорядних питань. З головного питання позитивної реакції в цьому документі немає. Головним питанням є наша чітка позиція щодо неприпустимості подальшого розширення НАТО на схід", - сказав Лавров.

Російський міністр зазначив, що у 1990-ті роки Росії "клятвенно обіцяли не розширювати НАТО на схід від річки Одер".

"Зараз, коли ця тема почала обговорюватися дуже гостро, нам спочатку говорили, що ці запевнення були усні, потім посилалися, що це було не дуже серйозно. Зовсім не по-дорослому вони пояснювали свою лінію на безоглядне розширення альянсу", - сказав Лавров.

Як відомо, Росіяни вимагали від США письмово відреагувати на їхній безпековий ультиматуми. Зокрема, Росія запропонувала країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

США 26 січня надали письмову відповідь, у якій виключили переговори щодо нерозширення і наголосили на праві держав обирати їхні власні безпекові домовленості та союзи.

НАТО паралельно зі США також передав російській стороні свої письмові пропозиції щодо безпеки у відповідь на вимогу Кремля. НАТО відмовився зобов’язатися не приймати Україну в Альянс, як цього хотів Кремль.

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