У НАТО відповіли на звинувачення у нагнітанні паніки щодо вторгнення РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що було б безвідповідально не реагувати на військове нарощування Росії біля кордонів України.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав під час розмови з Washington Post.

"Було б безвідповідально, якби ми не реагували на тривале військове нарощування, яке триває протягом багатьох тижнів. Якби НАТО взагалі на це не реагував – тоді б нас критикували за пасивність" - сказав Столтенберг, відповідаючи на питання щодо звинувачень українського президента Володимира Зеленського у нагнітанні паніки.

"Ми описуємо факти, але також ми надсилаємо сигнал Росії утриматися від використання цих сил" - додав він.

За його словами, НАТО і союзники консультуються з Україною на різних рівнях і наводять шляхи виходу, надаючи Росії можливість сісти за стіл переговорів.

"Для НАТО не відповісти на найбільше військове нарощування в Європі з часів Другої світової війни було б неможливо, оскільки це нарощування супроводжується прямими погрозами союзникам НАТО" - наголосив Столтенберг

Нагадаємо, у п’ятницю 28 січня президент Володимир Зеленський на брифінгу для іноземних ЗМІ закликав світових лідерів та журналістів "не нагнітати паніку" щодо війни з Росією, тому що це шкодить економіці України.

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