Словаччина прийме військових НАТО попри небажання громадськості - прем'єр

Після тижневого мовчання з приводу можливості розміщення військ НАТО в країні прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер підтримав цей крок.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Гегер погодиться розмістити військових НАТО у Словаччині, якщо така пропозиція буде, і якщо вона відповідатиме інтересам країни та Альянсу.

Єдиним членом уряду, який негайно підтримав розміщення військ НАТО, був міністр закордонних справ Іван Корчок.

Прем'єр пояснив, що уряд підтримає цю пропозицію, незважаючи на опір громадськості. Згідно з недавнім опитуванням, 44% словаків вважають, що НАТО відповідає за зростання напруженості в Україні, і лише 34% вважають, що винна Росія.

Гегер зазначив, що зовнішня політика робиться вдома, і звинуватив опозиційні партії в їхній проросійській риториці, яка, за його словами, сприяє загальному настрою у суспільстві та підриває позиції Словаччини в НАТО.

"Сьогоднішня парламентська опозиція витягує Словаччину з Євросоюзу та НАТО, бо вони бояться їхніх цінностей: рівності громадян, прав людини, свободи. Зрозуміло, що опозиційні партії, що занурилися в корупцію та екстремізм, погано почуваються в Євросоюзі та НАТО", — заявив він.

Зараз НАТО розглядає можливість розміщення батальйону в тисячу осіб у Словаччині та інших державах-членах на східному кордоні. Проте пропозиція поки не є офіційною. Якщо така пропозиція буде реалізована та схвалена урядом, вона все одно має бути затверджена парламентом.

Нагадаємо, Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

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