Словакия примет военных НАТО, несмотря на нежелание общественности - премьер

После недельного молчания о возможности размещения войск НАТО в стране премьер-министр Словакии Эдуард Гегер поддержал этот шаг.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Гегер согласится разместить военных НАТО в Словакии, если такое предложение будет, и если оно будет отвечать интересам страны и Североатлантического союза.

Единственным членом правительства, кто немедленно поддержал размещение войск НАТО, был министр иностранных дел Иван Корчок.

Премьер объяснил, что правительство поддержит это предложение, невзирая на сопротивление общественности. Согласно недавнему опросу, 44% словаков считают, что НАТО отвечает за рост напряженности в Украине, и только 34% считают, что виновата Россия.

Гегер отметил, что внешняя политика делается дома, и обвинил оппозиционные партии в их пророссийской риторике, которая, по его словам, способствует общему настроению в обществе и подрывает позиции Словакии в НАТО.

"Сегодняшняя парламентская оппозиция вытягивает Словакию из Евросоюза и НАТО, потому что они боятся их ценностей: равенства граждан, прав человека, свободы. Понятно, что погрузившиеся в коррупцию и экстремизм оппозиционные партии плохо чувствуют себя в Евросоюзе и НАТО", — заявил он.

Сейчас НАТО рассматривает возможность размещения батальона в тысячу человек в Словакии и других государствах-членах на восточной границе. Однако предложение пока не является официальным. Если такое предложение будет реализовано и одобрено правительством, оно все равно должно быть утверждено парламентом.

Напомним, Румыния ведет переговоры с Соединенными Штатами и Францией о способах увеличения численности их войск в стране и готова принять у себя большее военное присутствие НАТО.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды