Понад 44% словаків вважають, що США і НАТО відповідальні за зростання напруги в Україні, а 34% вважають, що винна Росія.

Про це свідчать дані опитування агентства Focus, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Думки щодо ескалації конфлікту в Україні різняться залежно від віку респондентів. Молоді люди у віці 25-34 років, як правило, дещо більше звинувачують Росію (42%), ніж НАТО та США (39%). Серед людей похилого віку у віці 65 років і старше лише 27,5% вважають винною Росію.

Також розходяться думки виборців різних партій. Понад дві третини представників "Свободи та Солідарності" (Sloboda a Solidarita) колишнього євродепутата Ріхарда Суліка впевнені, що винна Росія, тоді як лише 16% вказали на НАТО.

Подібні показники були зафіксовані серед найсильнішої коаліційної партії OĽaNO та непарламентської Прогресивної Словаччини. Цікаво, що переважна більшість опозиційних виборців звинувачує НАТО. Опозиційні партії в Словаччині ростуть, і, згідно з опитуваннями громадської думки, Hlas і SMER, очолювані колишніми прем'єр-міністрами Петером Пеллегріні та Робертом Фіцо, наразі є найпопулярнішими партіями в країні.

Результати опитування не дивують, оскільки Словаччина є найбільш проросійською країною в регіоні. Можна помітити сильні проросійські настрої, особливо серед людей старшого віку, і ці думки знаходять своє відображення в політиці.

Партія SMER експрем'єра Фіцо, який втратив свої домінуючі позиції в Словаччині після вбивства журналіста Яна Куцяка, нещодавно посилила свою антиамериканську риторику, щоб залучити нових виборців і повернути старих.

Згідно з опитуваннями, ця стратегія працює, оскільки SMER знову зростає в популярності, незважаючи на велику кількість звинувачень у корупції.

Раніше повідомлялося, що НАТО розглядає можливість відправки військ до Словаччини, але уряд в Братиславі проти цього рішення.

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