НАТО розглядає можливість відправки військ до Словаччини, але в Братиславі проти - ЗМІ

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок підтвердив, що НАТО оцінює, чи надіслати в країну бойову групу чисельністю 1000 осіб.

Про це пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Однак інші високопоставлені члени урядової коаліції вважають, що схвалення такої пропозиції наразі неможливе. За словами джерел в уряді, коаліція побоюється несхвалення з боку громадськості та наступних протестів.

ЗМІ повідомляли, що штаб НАТО розглядає можливість відправлення військ до країн на східному кордоні, включаючи Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину. Потенційне розгортання військ має на меті посилити обороноздатність НАТО у разі нападу Росії на Україну.

Корчок підкреслив, що розгортання є не вимогою НАТО, а відповіддю на події в умовах кризи. Міністр додав, що підтримує розгортання, але уряд не вів переговори про таку можливість. Будь-яке розміщення іноземних військ на словацькій землі має бути схвалено парламентом.

Високопоставлені джерела з коаліції не вважають розміщення військ НАТО в країні реалістичним. Також кажуть, що Словаччина не повинна приймати пропозицію, якщо вона надійде. Коаліція побоюється, що іноземні війська спровокують сильну негативну реакцію, підвищать популярність опозиції, яка переважно проросійська, та спричинить масові вуличні протести.

Протягом останніх двох тижнів оборонна угода зі Сполученими Штатами була домінуючою темою громадського обговорення. Навіть ця проста угода викликала демонстрації.

Раніше повідомлялося, що на позачергову зустріч комітету з закордонних справ парламенту Словаччини щодо України прийшли лише чотири депутати, кворуму для засідання не було.

Нагадаємо, Румунія веде переговори зі Сполученими Штатами та Францією щодо способів збільшення чисельності їхніх військ у країні і готова прийняти у себе більшу військову присутність НАТО.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди