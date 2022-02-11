Бельгія пом'якшує COVID-обмеження, прем'єр заявив про "повернення до нормального життя"

Уряд Бельгії послаблює правила щодо COVID-19 і знизить свій барометр коронавірусу, який вимірює серйозність кризи, з червоного коду на помаранчевий.

Про це заявив прем'єр-міністр Олександр Де Кроо, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

"Сьогодні ми робимо величезний крок уперед. Ми повертаємось до нормального життя", - заявив Де Кроо на пресконференції.

Однак він додав, що "було б помилкою вважати, що ми знищили вірус".

Перехід з червоного коду на помаранчевий, який набуде чинності 18 лютого, означатиме, що поточні правила, що наказують роботу вдома протягом більшої частини часу, будуть скасовані, хоча віддалена робота, як і раніше, буде рекомендована.

Правила у сфері гостинності також зміняться. "Більш не буде ні примусового часу закриття… ні обмеження на кількість людей, які сидять за одним столом. Тільки персонал має носити маски", - сказав Де Кроо.

Нічним клубам буде дозволено працювати. Заходи будуть дозволені із місткістю від 70 до 80 відсотків, залежно від типу заходу.

З 19 лютого дітям до 12 років не потрібно носити маски у школі.

Оголошення було зроблено після того, як Бельгія повідомила про зниження кількості випадків COVID-19 та госпіталізацій – кількість випадків захворювання знизилася на 44% за останній тиждень, а кількість госпіталізацій – на 18%.

"Ми переживемо набагато більш безтурботну весну, вона буде більш вільною і веселою", - сказав Де Кроо.

Нагадаємо, про повне або майже повне скасування обмежень оголосили також сусіди Швеції Данія, Норвегія та Фінляндія.

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