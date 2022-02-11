Бельгия смягчает COVID-ограничение, премьер заявил о "возвращении к нормальной жизни"

Правительство Бельгии ослабляет правила в отношении COVID-19 и понизит свой барометр коронавируса, который измеряет серьезность кризиса, с "красного кода" на "оранжевый".

Об этом заявил премьер-министр Александр Де Кроо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Сегодня мы делаем огромный шаг вперед. Мы возвращаемся к нормальной жизни", — заявил Де Кроо на пресс-конференции.

Однако он добавил, что "было бы ошибкой полагать, что мы уничтожили вирус".

Переход с красного кода на оранжевый, который вступит в силу 18 февраля, будет означать, что текущие правила, предписывающие работу на дому в течение большей части времени, будут отменены, хотя удаленная работа по-прежнему будет рекомендована.

Правила в сфере гостеприимства также изменятся. "Больше не будет ни принудительного времени закрытия ... ни ограничения на количество людей, сидящих за одним столом. Только персонал должен будет носить маски", — сказал Де Кроо.

Ночным клубам будет разрешено работать. Мероприятия будут разрешены с вместимостью от 70 до 80 процентов, в зависимости от типа мероприятия.

С 19 февраля детям до 12 лет не нужно будет носить маски в школе.

Объявление было сделано после того, как Бельгия сообщила о снижении числа случаев COVID-19 и госпитализаций — число случаев заболевания снизилось на 44% за последнюю неделю, а число госпитализаций — на 18%.

"Мы переживем гораздо более беззаботную весну, она будет более свободной и веселой", — сказал Де Кроо.

Напомним, о полной или почти полной отмене ограничений объявили также соседи Швеции Дания, Норвегия и Финляндия.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды