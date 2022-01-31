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Фінляндія у лютому скасує всі коронавірусні обмеження

Понеділок, 31 січня 2022, 16:02

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що у лютому в країні скасують всі коронавірусні обмеження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Деякі обмеження будуть ослаблені завтра, згідно з ухваленими минулого тижня рішеннями. Послаблення стосуватимуться ресторанів та заходів, де ризик поширення коронавірусу вважається низьким. Регіональній та місцевій владі було видано інструкції відмовитися з 1 лютого від закриття приміщень та заходів з низьким рівнем ризику, включаючи театри та спортивні зали.

З початку лютого ресторанам буде дозволено працювати до 9-ї вечора замість нинішніх 6-ї вечора. Алкоголь можна буде подавати до 20:00 (поки що ще до 17:00).

Бари та питні заклади, як і раніше, закриватимуться о 18:00 та припинятимуть подачу алкоголю о 17:00.

В останній день січня також закінчується внутрішній прикордонний контроль між Фінляндією та іншими країнами Шенгенської зони. Обмеження на в'їзд із країн ЄС, які не входять до Шенгенської зони, також будуть зняті у вівторок.

Хоча внутрішній прикордонний контроль буде припинено, обмеження на в'їзд на зовнішніх кордонах Фінляндії збережуться як мінімум до 14 лютого.

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Фінляндія

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