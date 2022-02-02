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Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень

Середа, 2 лютого 2022, 10:30

Уряд Норвегії оголосив про скасування майже всіх обмежень, запроваджених для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NRK.

"З тим, що ми сьогодні знаємо про вірус, буде правильним рішенням скасувати більшість обмежувальних заходів, крім деяких винятків", - оголосив прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре. 

Він зазначив, що штам "Омікрон" рідше спричиняє тяжкий перебіг захворювання, крім того, у Норвегії високі показники охоплення вакцинацією. 

Нові правила набули чинності за лічені години після пресконференції прем’єра, вже з 11 вечора 1 лютого. 

Фактично збережеться лише рекомендація дотримуватися дистанції та носити маску у місцях скупчення людей, а в нічних клубах перший час після відкриття не буде дозволено танцювати.

Скасовується рекомендоване обмеження на кількість гостей як на приватних святкуваннях, так і публічних масових заходах. У кінотеатрах, концертних залах тощо дозволяється заповнювати усі сидячі місця. 

Навчальним закладам рекомендується повертатись до навчання з присутністю в аудиторіях. 

Дозволяються усі спортивні заняття і події, як професійні, так і аматорські. 

Можуть відкриватися дитячі майданчики, парки розваг і казино, але адміністрація має подбати про базові заходи безпеки.

Вимога здавати тест на в’їзді до країни скасовується.

Уряд планує скасувати останні обмеження 17 лютого, якщо обставини суттєво не зміняться. Втім, муніципалітети на власний розсуд можуть додатково встановлювати свої правила. 

Нагадаємо, Норвегія стала однією з перших країн Європи, де масштабно поширився штам "Омікрон". Його розповсюдження, як і в усіх країнах, призвело до рекордної хвилі епідемії - на її піку Норвегія з населенням близько 5,4 млн реєструвала по 24 тисячі хворих щодоби. Зростання кількості летальних випадків при цьому не сталося. 

Сусідня Данія днями першою у Європі скасувала всі коронавірусні обмеження

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Норвегія Коронавірус

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