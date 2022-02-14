В уряді Британії заявили, що не підтримають "закриття" для України шляху до НАТО 

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі зазначив, що Британія не підтримає жодних зусиль для того, щоб закрити для України шлях до членства в НАТО, і будь-яке рішення щодо членства в Альянсі має бути суверенним рішенням України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

"Якщо Україна прийме суверенне рішення, що не хоче бути членом НАТО - ми будемо поважати його. У Європі є чимало країн, які теж ухвалили таке рішення, і в нас з ними гарні відносини. Так само, у дипломатичних перемовинах ми чітко казали, що не підтримаємо жодних зусиль, які закрили б для України шлях до НАТО. Це суверенне право країни", - зазначив міністр.

Міністр додав, що, на його думку, зараз Європа "ближче до війни, ніж будь-коли за останні 70 років".

"Довкола України скупчені 130 тисяч російських військ, ще тисячі - на кораблях у Чорному й Азовському морях… Все, що потрібно для бойових дій, стягнуто, і боюся, що якщо все це лише демонстрація задля важеля вплив у дипломатії - то для того не потрібні логістичні підрозділи, пальне, медична логістика… Зараз все це також на місці", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС.

Джеймс Хіппі додав, що все ще бачить багато можливостей запобігти війні дипломатичним шляхом.

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України.

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