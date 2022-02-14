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В уряді Британії заявили, що не підтримають "закриття" для України шляху до НАТО 

Понеділок, 14 лютого 2022, 11:31

Міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі зазначив, що Британія не підтримає жодних зусиль для того, щоб закрити для України шлях до членства в НАТО, і будь-яке рішення щодо членства в Альянсі має бути суверенним рішенням України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC. 

"Якщо Україна прийме суверенне рішення, що не хоче бути членом НАТО - ми будемо поважати його. У Європі є чимало країн, які теж ухвалили таке рішення, і в нас з ними гарні відносини. Так само, у дипломатичних перемовинах ми чітко казали, що не підтримаємо жодних зусиль, які закрили б для України шлях до НАТО. Це суверенне право країни", - зазначив міністр.

Міністр додав, що, на його думку, зараз Європа "ближче до війни, ніж будь-коли за останні 70 років". 

"Довкола України скупчені 130 тисяч російських військ, ще тисячі - на кораблях у Чорному й Азовському морях… Все, що потрібно для бойових дій, стягнуто, і боюся, що якщо все це лише демонстрація задля важеля вплив у дипломатії - то для того не потрібні логістичні підрозділи, пальне, медична логістика… Зараз все це також на місці", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у західних ЗМІ набули розголосу слова посла України у Британії Вадима Пристайка про те, що Україна "могла б" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією, яку згодом заперечило МЗС. 

Джеймс Хіппі додав, що все ще бачить багато можливостей запобігти війні дипломатичним шляхом. 

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

Вадим Пристайко пояснив свої слова, зазначивши, що задля уникнення війни зараз країна готова на певні компроміси, але "вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо", а щодо членства в Альянсі "ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз".

Речник президента України запевнив, що курс на членство в НАТО залишається пріоритетним для України. 

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