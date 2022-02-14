В правительстве Британии заявили, что не поддержат "закрытие" для Украины пути в НАТО

Министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи отметил, что Британия не поддержит никаких усилий для того, чтобы закрыть для Украины путь к членству в НАТО, и любое решение по поводу членства в Альянсе должно быть суверенным решением Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

"Если Украина примет суверенное решение, что не хочет быть членом НАТО – мы будем уважать его. В Европе есть немало стран, которые тоже приняли такое решение, и у нас с ними хорошие отношения. Также и в дипломатических переговорах мы четко говорили, что не поддержим никаких усилий, которые бы закрыли для Украины путь в НАТО. Это суверенное право страны", - отметил министр.

Министр добавил, что, по его мнению, сейчас Европа "ближе к войне, чем когда-либо за последние 70 лет".

"Вокруг Украины сконцентрировано 130 тысяч российских войск, еще тысячи - на кораблях в Черном и Азовском морях… Все, что нужно для боевых действий, стянуто, и боюсь, что если все это лишь демонстрация ради рычага влияния в дипломатии - то для этого не нужны логистические подразделения, горючее, медицинская логистика… Сейчас все это тоже на месте", - отметил министр.

Напомним, в западных СМИ получили огласку слова посла Украины в Британии Вадима Пристайко о том, что Украина "могла бы" рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией, которую впоследствии опроверг МИД.

Джеймс Хиппи добавил, что все еще видит много возможностей предотвратить войну дипломатическим путем.

В МИД Украины заявили, что эти слова вырваны из контекста, но добавили, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

Вадим Пристайко объяснил свои слова, отметив, что во избежание войны сейчас страна готова на определенные компромиссы, но "они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях и т.д.", а относительно членства в Альянсе "мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас".

Пресс-секретарь президента Украины заверил, что курс на членство в НАТО остается приоритетным для Украины.

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