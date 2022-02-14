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Посол Пристайко пояснив свою заяву щодо членства України в НАТО

Понеділок, 14 лютого 2022, 10:00

Посол України у Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла би" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією. 

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді".

"Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс на НАТО. - Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. 

МЗС заперечує зміну щодо курсу в НАТО попри заяви посла в Британії, каже про "вирване з контексту"

Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив Вадим Пристайко. 

Нагадаємо, посол на запитання  BBC Radio 5 Live про те, чи міг би Київ розглянути питання відмови від вступу до НАТО, відповів: "Ми могли б".

В МЗС України заявили, що ці слова вирвані із контексту, але додали, що заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів з країнами та міжнародними організаціями.

"Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", - наголосили в МЗС.

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Російська криза МЗС Україна-НАТО

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