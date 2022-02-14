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Авіакомпанія Norwegian тимчасово не літатиме над Україною 

Понеділок, 14 лютого 2022, 12:41

Через ситуацію із безпекою авіакомпанія Norwegian вирішила тимчасово не літати над територією України.

Про це норвезькому телеканалу TV 2 розповів директор із комунікацій компанії Есбен Туман, повідомляє "Європейська правда".

"Ми взяли цю оцінку на основі комплексної оцінки безпеки. Тому ми вирішили не літати над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці", - зазначив Туман.

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Авіакомпанія Norwegian не має прямих маршрутів в Україну, але іноді літає над західними частинами України - зокрема, коли виконує рейси до Угорщини чи Туреччини. Тепер компанія уникатиме і цієї частини авіапростору.

"Загалом ми не так багато літаємо над Україною. Після катастрофи MH17 ми взагалі уникали східних районів України", - додав Туман.

Водночас інший скандинавський перевізник, авіакомпанія SAS, яка виконує регулярні щотижневі рейси з Осло до Києва, продовжуватиме літати у звичайному режимі.

Раніше голландська авіакомпанія KLM припинила польоти в Україну, а British Airways вирішила не здійснювати польоти над повітряним простором України.

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Як відомо, протягом п’ятниці і вихідних десятки країн закликали своїх громадян терміново виїздити з України або зважити, чи варто їм залишатись надалі. 

США та Канада переміщують свої посольства до Львова. 

Україна протягом наступних 48 годин скличе зустріч з Росією та всіма державами-учасницями ОБСЄ у зв’язку з тим, що не отримала від РФ відповіді на запит за механізмом зменшення ризиків Віденського документа.

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