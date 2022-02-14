Авиакомпания Norwegian временно не будет летать над Украиной

В связи с ситуацией с безопасностью авиакомпания Norwegian решила временно не летать над территорией Украины.

Об этом норвежскому телеканалу TV 2 рассказал директор по коммуникациям компании Эсбен Туман, сообщает "Европейская правда".

"Мы сделали эту оценку на основе комплексной оценки безопасности. Поэтому мы решили не летать над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - отметил Туман.

Авиакомпания Norwegian не имеет прямых маршрутов в Украину, но иногда летает над западными частями Украины – в частности, когда выполняет рейсы в Венгрию или Турцию. Теперь компания будет избегать и этой части авиапространства.

"В общем, мы не так много летаем над Украиной. После катастрофы MH17 мы вообще избегали восточных районов Украины", - добавил Туман.

В то же время другой скандинавский перевозчик, авиакомпания SAS, выполняющая регулярные еженедельные рейсы из Осло в Киев, будет продолжать летать в обычном режиме.

Ранее голландская авиакомпания KLM прекратила полеты в Украину, а British Airways решила не совершать полеты над воздушным пространством Украины.

Как известно, в течение пятницы и выходных десятки стран призвали своих граждан срочно выезжать из Украины или учесть, стоит ли им оставаться в дальнейшем.

США и Канада перемещают свои посольства во Львов.

Украина в течение следующих 48 часов созовет встречу с Россией и всеми государствами-участниками ОБСЕ в связи с тем, что не получила от РФ ответа на запрос по механизму уменьшения рисков Венского документа.

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