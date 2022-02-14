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Переобраний президент Німеччини закликав Путіна "зняти зашморг із шиї України"

Понеділок, 14 лютого 2022, 08:52

Переобраний президентом Німеччини на другий термін Франк-Вальтер Штайнмаєр у своїй промові після голосування закликав президента Владіміра Путіна "розв’язати зашморг на шиї України".

Про це повідомляє "Європейська правда" за текстом промови, наведеним RND.

Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що російські війська на кордонах з Україною "неможливо неправильно зрозуміти". 

"Ми посеред військового конфлікту, у Східній Європі триває війна. За це відповідальна Росія", - наголосив він, вочевидь маючи на увазі російську агресію на сході України.

"Розгортання російських військ неможливо зрозуміти неправильно - це загроза для України… Але її народ має право жити без страху й погроз, має право на самовизначення і суверенітет. Жодна країна у світі не має права руйнувати їх, і ми дамо рішучу відповідь кожному, хто спробує це зробити", - заявив Штайнмаєр. 

Він зауважив, що Європа за десятиліття миру відвикла від думки, що війна можлива знову. "Але у ці дні ми знову вчимо те, що мали би знати: мир не можна вважати чимось таким, що буде саме собою. Над цим потрібно знову і знову працювати, і коли потрібно - чітко, зі стримуванням і рішучістю. Все це необхідно зараз", - наголосив Штайнмаєр. 

Президент ФРН додав, що ситуація зараз викликає побоювання у всіх країн на східному флангу НАТО, та запевнив їх у підтримці Німеччини. 

"Ви можете розраховувати на нас. Німеччина - член НАТО і ЄС. Без них німці не жили би нині у єдності і свободі. Давайте не забувати про це. Ми віддані Альянсу - без жодних двозначностей", - підкреслив Штайнмаєр. 

Нагадаємо, 13 лютого німецький парламент обрав Франка-Вальтера Штайнмаєра президентом країни на другий термін. Отримавши 1045 із загальної кількості поданих 1425 дійсних голосів, 66-річний Штайнмаєр здобув абсолютну більшість у першому турі голосування.

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