Авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ і не літатиме в авіапросторі України

Нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти в Київ після того як уряд Нідерландів закликав громадян не їздити до України, бо це надто небезпечно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє нідерландський мовник NOS.

KLM скасувала навіть вечірній рейс до Києва 12 лютого. Зазвичай авіакомпанія здійснює рейси до Києва двічі на день.

Крім того, авіакомпанія припинила польоти в повітряному просторі України.

Речник KLM порядив пасажирам звертатися до МЗС Нідерландів у зв’язку зі скасованими рейсами.

У міністерстві стверджують, що відповідальність за виїзд з України лежить на самих голландцях. "Ви можете зробити це за допомогою іншої авіакомпанії або власного транспорту. Той факт, що KLM прийняла це рішення, може переконати голландців в Україні виїхати", – сказав речник відомства.

KLM не єдина авіакомпанія, хто літає в Україну з Нідерландів. Наприклад, бюджетна авіакомпанія WizzAir кілька разів на тиждень літає з Ейндховена до Львова. "Міжнародні авіалінії України" кілька разів на тиждень літають зі Схіпхола до Києва.

Як повідомлялося, посольство Нідерландів в Україні рекомендувало своїм громадянам залишити країну якнайшвидше. У Львові також створюється центр екстреної допомоги громадянам Нідерландів.