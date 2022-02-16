Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лукашенко вирушить до Москви на перемовини з Путіним

Середа, 16 лютого 2022, 16:45

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 18 лютого вирушить з візитом до Москви та зустрінеться з президентом РФ Владіміром Путіним.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє білоруське державне інформагентство БЕЛТА.

Серед питань, які планують обговорювати - "розвиток торговельно-економічної співпраці, актуальні виклики для безпеки у регіоні та спільні дії для забезпечення національних інтересів обох країн, міжнародна проблематика".

Країни Балтії на зустрічі ОБСЄ не отримали достатніх пояснень щодо навчань РФ і Білорусі

Нагадаємо, 10 лютого Росія та Білорусь почали 10-денні спільні військові навчання "Союзна рішучість". За оцінками НАТО, зараз на території країни перебуває 30 тисяч військових РФ і це найбільше з часів холодної війни. 

Читайте також: Погрози Лукашенка: що стоїть за словами про "ракетні удари" по Україні

а також А то Лукашенко нападе: чи очікувати Україні російського нападу з території Білорусі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Білорусь Російська криза

Статті

Крок до визнання ОРДЛО: які ризики та можливості для України несе вихід РФ з Мінських угод

Чи визнає Путін "незалежними" псевдоутворення Донбасу? Які наслідки це матиме, а головне – який із можливих сценаріїв є безпечнішим для України?
16 лютого 2022 — Марія Золкіна, для Європейської правди

"Ми почули, що Україна хоче приєднатися до НАТО". Інтерв'ю заступниці держсекретаря США

Венді Шерман: "Є ймовірність, що Путін лишатиме війська навколо України, щоби залякувати та стримувати, намагаючись вибити поступки".
16 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Севгіль Мусаєва

“Краще – жахливий кінець. Якщо Україні не підходить "Мінськ", його варто розірвати"

"Путін звик ховатися за 'Мінськом'. Війна на Донбасі дозволяє Росії військові дії на кордоні з вами практично безкарно".
15 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда