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Лукашенко отправится в Москву на переговоры с Путиным

Среда, 16 февраля 2022, 16:45

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 18 февраля отправится с визитом в Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Среди планируемых вопросов - "развитие торгово-экономического сотрудничества, актуальные вызовы для безопасности в регионе и совместные действия для обеспечения национальных интересов обеих стран, международная проблематика".

Напомним, 10 февраля Россия и Беларусь начали 10-дневные совместные военные учения "Союзная решимость". По оценкам НАТО, сейчас на территории страны находится 30 тысяч военных РФ, и это больше всего со времен холодной войны.

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а также Лукашенко нападет: ожидать ли Украине российского нападения с территории Беларуси.

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Беларусь Российский кризис

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