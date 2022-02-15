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Країни Балтії на зустрічі ОБСЄ не отримали достатніх пояснень щодо навчань РФ і Білорусі

Вівторок, 15 лютого 2022, 14:33

Литва, Латвія та Естонія не отримали задовільної відповіді на свої запитання на зустрічі за механізмом зменшення ризиків ОБСЄ, яку скликали у зв’язку зі спільними російсько-білоруськими навчаннями на території Білорусі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Постійний представник Естонії в ОБСЄ Сандер Сооне повідомив, що зустріч за участі майже всіх країн-учасниць ОБСЄ не дала відповіді на запитання, які минулого тижня підняли балтійські держави.

"Що стосується наступних кроків, ми будемо продовжувати консультації з нашими балтійськими сусідами… Важливо, щоб у нинішній безпековій ситуації кожна сторона демонструвала відкритість і готовність до діалогу", - зазначив Сандер Сооне. 

Нагадаємо, 9 лютого Литва від імені країн Балтії надіслала Білорусі запит у рамках механізму зниження ризиків Віденського документа ОБСЄ щодо спільних військових навчань РФ та Білорусі. Не отримавши задовільної відповіді у письмовому вигляді, країни скликали зустріч ОБСЄ. 

Аналогічний крок здійснила Україна, задіявши механізм ОБСЄ для звернення до Росії. 

МЗС України не отримало відповіді протягом встановленого терміну і також вдалось до скликання зустрічі ОБСЄ. У зовнішньодипломатичному відомстві зазначили, що не можуть вважати відповіддю лист, який РФ надіслала в ОБСЄ після дедлайну, ані за формальними ознаками, ані змістом. 

Росія вже відмовилася від участі у зустрічі. 

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