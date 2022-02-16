Німеччина планує послаблення карантинних обмежень з березня

Федеральний уряд та прем’єри німецьких земель погодили план поступового скасування усіх карантинних обмежень, основні кроки у якому випадають на 20 березня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють dpa та Spiegel.

План включає три стадії. Перша передбачає скасування обмежень на кількість учасників приватних зібрань, за умови, що всі вони вакциновані.

Також скасують обмеження на кількість клієнтів у магазинах, але і далі рекомендується носити маски FFP2.

З 4 березня у ресторани й готелі дозволять допуск не тільки з довідкою про щеплення або перенесене захворювання, але й негативним тестом.

Також з цієї дати зможуть відкритися дискотеки й клуби, але за наявності щеплення/довідки про одужання та свіжого негативного тесту або щеплення бустерною дозою.

За правилом 2G будуть дозволені також концерти та футбольні матчі, але з обмеженням до 60% від місткості залів всередині приміщень і 75% надворі, а також вимогою респіраторів FFP.

З 20 березня, якщо навантаження на медичну систему не погіршиться, плануються нові, більші послаблення та скасують вимогу дистанційної роботи.

І надалі планують зберігати вимогу маски у замкнених просторах з великим скупченням людей, як магазини та громадський транспорт, а в закладах підвищеного ризику планується і далі використовувати ковід-сертифікати.

Нагадаємо, скасування більшості обмежень найближчим часом анонсували також Швейцарія та Австрія.

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