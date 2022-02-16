Германия планирует ослабление карантинных ограничений с марта

Федеральное правительство и премьеры германских земель согласовали план постепенной отмены всех карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавируса, главные шаги в котором выпадают на 20 марта.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщают dpa и Spiegel.

План включает в себя три стадии. Первая предусматривает отмену ограничений на количество участников частных собраний при условии, что все они вакцинированы.

Также отменят ограничения на количество клиентов в магазинах, но рекомендуется носить маски FFP2.

С 4 марта в рестораны и отели разрешат допуск не только со справкой о прививке или перенесенном заболевании, но и отрицательным тестом.

Также с этой даты смогут открыться дискотеки и клубы, но при наличии прививки/справки о выздоровлении и свежего отрицательного теста или прививки бустерной дозой.

По правилу 2G будут разрешены также концерты и футбольные матчи, но с ограничением до 60% от вместимости залов внутри помещений и 75% на улице, а также требованием респираторов FFP2.

С 20 марта, если нагрузка на медицинскую систему не ухудшится, планируются новые, большие послабления и отменят требование дистанционной работы.

И дальше планируют сохранять требование маски в замкнутых пространствах с большим скоплением людей, как магазины и общественный транспорт. В заведениях повышенного риска планируется и дальше использовать ковид-сертификаты.

Существенное ослабление ограничений в ближайшее время анонсировали также Швейцария и Австрия.

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