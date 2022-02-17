Deutsche Bahn скасовувала потяги в кількох землях через сильний шторм

Німецька залізниця Deutsche Bahn призупинила відправлення потягів далекого прямування у кількох федеральних землях через сильний шторм, також спостерігаються перебої з рухом регіональних поїздів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

Вранці 17 лютого залізниця оголосила про скасування рейсів у Нижній Саксонії, Бремені, Гамбурзі, землях Шлезвіг-Гольштейн, Мекленбург-Передня Померанія, Берлін та Бранденбург.

Через ризики, пов’язані з погодою, скасували близько десятка рейсів до аеропорту Гамбурга.

Шторм вже накрив північну й східну частину країни, місцеві пожежники у першій половині доби повідомили про значну кількість викликів для ліквідації наслідків негоди.

Здебільшого виклики були пов’язані з падінням гілок або цілих дерев на дороги та припарковані автомобілі. Про постраждалих повідомлень не надходило.

В окремих регіонах місцева влада розпорядилась закрити дитсадки.

Як вже повідомлялося, в ніч на 17 лютого від сильного шторму постраждали також Шотландія та північ Англії.

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